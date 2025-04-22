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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Bugün (22 Nisan 2025) dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç lira oldu? 1 Dolar kaç TL?

Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Bugün (22 Nisan 2025) dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç lira oldu? 1 Dolar kaç TL?

Tuğba Güner
14:3322/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Bugün (22 Nisan 2025) dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç lira oldu? 1 Dolar kaç TL? 'Güvenli liman' olarak bilinen altının yanı sıra döviz kurlarını da takip etmek isteyen ve Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısında kaç TL olduğunu görmek isteyen vatandaşlar için canlı altın ve döviz kuru alış- satış fiyatları haberimizde...

22 Nisan canlı döviz kurları bugün ile dolar euro paritesi detayları sorgulanıyor. Merkez Bankası dolar kuru, Merkez Bankası euro kuru, serbest piyasa dolar kuru, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Sterlin ne kadar sorularına Merkez Bankası faiz artırımı nedeniyle 22 Nisan Salı günü yanıt aranıyor.

22 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ LİRA? 1 DOLAR KAÇ TL?


22 Nisan Salı dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. İşte 22 Nisan Dolar kuru

1 DOLAR ALIŞ: 38,2592 TL

1 DOLAR SATIŞ: 38,2622 TL



22 NİSAN BUGÜN EURO KAÇ LİRA? 1 EURO KAÇ TL?


22 Nisan Salı dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. İşte 22 Nisan Euro kuru

1 EURO ALIŞ: 44,0523 TL

1 EURO SATIŞ: 44,0613 TL



22 NİSAN 2025 SERBEST PİYASA DÖVİZ FİYATLARI

22 NİSAN 2025 STERLİN FİYATLARI

İngiliz Sterlini alış- 51,2303 TL

İngiliz Sterlini satış- 51,2387 TL

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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor! Bugün (22 Nisan 2025) dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç lira oldu? 1 Dolar kaç TL?