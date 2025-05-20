Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan değişimler dikkat çekiyor. GAltının onsu 20 Mayıs 2025 Salı günü 3,210 dolardan işlem görürken gram altın 4.010,83 TL olarak güne başladı Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Mayıs 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 20 Mayıs 2025 Salı günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (20 Mayıs 2025 Salı) Gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.010,37 TL, satış 4.010,83 TL’den işlem görüyor. Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

















3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (20 Mayıs 2025)

Çeyrek altın 6.416,65 TL’den alınırken, 6.557,75 TL’ye satılıyor.













4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 12.790,42

Satış: 13.112,73















