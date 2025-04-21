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Gram altın 4.163,79 TL olarak güne başladı! Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Gram altın 4.163,79 TL olarak güne başladı! Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 21 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Tuğba Güner
16:0521/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün gram altın fiyatı saat 15.30 itibarıyla 4.178 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Nisan güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 21 Nisan 2025 Pazartesi günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (21 Nisan 2025 Pazartesi)

stanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 3.821,79 liradan işlem görüyor. 




Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (21 Nisan 2025)


Alış 6.847,00 TL, Satış 6.907,00 TL



Yarım altın ne kadar?


Alış  13.698,00 TL, Satış 13.819,00 TL






Tam altın ne kadar oldu?


Alış 27.303,00 TL, Satış 27.523,00 TL




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