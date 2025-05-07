Altın fiyatları hareketlendi! Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Gram altın 4.210,95 liradan, çeyrek altın 6.884,90 liradan satılıyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (7 Mayıs 2025 Çarşamba) Gram altın 4.210,95 liradan, çeyrek altın 6.884,90 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 3,392 dolardan işlem görüyor. Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.











3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (7 Mayıs 2025)

Çeyrek altın 6.736,76 TL’den alınırken, 6.884,90 TL’ye satılıyor.









4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 13.442,43

Satış: 13.781,13













