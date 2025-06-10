ChatGPT too many concurrent requests hatası nasıl çözülür?





Bekleyin: En basit çözüm, bir süre bekleyip tekrar denemektir. Genellikle bu tür hatalar geçicidir ve sunucu yoğunluğu azaldığında düzelir.





VPN Bağlantısını Kesin: Eğer bir VPN kullanıyorsanız, bağlantınızı kesip tekrar denemeyi deneyin. Bazen VPN'ler, aynı IP adresinden gelen çok sayıda isteğe neden olabilir.





Tarayıcı Önbelleğini ve Çerezleri Temizleyin: Kullandığınız tarayıcının önbelleğini ve ChatGPT'ye ait çerezleri temizlemek, teknik aksaklıkları gidermeye yardımcı olabilir. Tarayıcınızın ayarlarına giderek bu işlemi yapabilirsiniz.

Yeni Bir Sohbet Başlatın: Mevcut bir sohbet takılı kaldıysa veya hata veriyorsa, yeni bir sohbet başlatmayı deneyin. Bazen sorun belirli bir sohbetle ilgili olabilir.

Farklı Bir Tarayıcı Deneyin: Kullandığınız tarayıcıda sorun devam ediyorsa, farklı bir tarayıcı (örneğin Chrome yerine Firefox veya Edge) kullanarak ChatGPT'ye erişmeyi deneyin.

Giriş Metninizi Kontrol Edin (API Kullanıcıları İçin): Eğer ChatGPT API'sini kullanıyorsanız ve bu hatayı alıyorsanız, gönderdiğiniz metnin formatını kontrol edin. Bazı durumlarda, metin formatındaki sorunlar bu hataya yol açabilir. Metni Markdown formatına dönüştürmek gibi çözümler işe yarayabilir.

Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın: Nadiren de olsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmak da bağlantı sorunlarını çözebilir.