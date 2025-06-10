ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü sorusu popüler yapay zeka platformuna erişmekte sorun yaşayan pek çok kişinin araştırdığı husus oldu. Too many concurrent requests hatası ile karşılaşan ve giriş yapmakta zorluk yaşayan pek çok kullanıcı, resmi açıklamalara odaklandı. Yapay zekadan cevap almak isteyenler, 'Mesajınız iletilemedi' hatası ile karşılaşıyor. Sosyal medya platformları X (eski adıyla Twitter) ve Reddit'te de birçok kullanıcı yaşadıkları sorunları paylaştı. Peki, ChatGPT neden açılmıyor, çöktü mü? ChatGPT düzeldi mi? İşte 10 Haziran erişim sorununa ilişkin OpenAI'dan açıklama...
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 10 Haziran'da çöktü. Milyonlarca kullanıcı, ChatGPT'ye erişimde sıkıntı yaşadığını aktardı. Downdetector’a yapılan geri bildirimlere göre ChatGPT’de öğle saatlerinden itibaren erişim sıkıntıları yaşanıyor.
CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?
"Too many concurrent requests" Hatası ve Çözüm Önerileri: Bu hata genellikle ChatGPT'ye belirli bir zaman diliminde çok fazla istek gönderdiğinizde ortaya çıkar ve OpenAI'nin uyguladığı kullanım limitleriyle ilgilidir. İşte bu hatayı çözmek için deneyebileceğiniz bazı yöntemler:
ChatGPT too many concurrent requests hatası nasıl çözülür?
Bekleyin: En basit çözüm, bir süre bekleyip tekrar denemektir. Genellikle bu tür hatalar geçicidir ve sunucu yoğunluğu azaldığında düzelir.
VPN Bağlantısını Kesin: Eğer bir VPN kullanıyorsanız, bağlantınızı kesip tekrar denemeyi deneyin. Bazen VPN'ler, aynı IP adresinden gelen çok sayıda isteğe neden olabilir.
Tarayıcı Önbelleğini ve Çerezleri Temizleyin: Kullandığınız tarayıcının önbelleğini ve ChatGPT'ye ait çerezleri temizlemek, teknik aksaklıkları gidermeye yardımcı olabilir. Tarayıcınızın ayarlarına giderek bu işlemi yapabilirsiniz.
Yeni Bir Sohbet Başlatın: Mevcut bir sohbet takılı kaldıysa veya hata veriyorsa, yeni bir sohbet başlatmayı deneyin. Bazen sorun belirli bir sohbetle ilgili olabilir.
Farklı Bir Tarayıcı Deneyin: Kullandığınız tarayıcıda sorun devam ediyorsa, farklı bir tarayıcı (örneğin Chrome yerine Firefox veya Edge) kullanarak ChatGPT'ye erişmeyi deneyin.
Giriş Metninizi Kontrol Edin (API Kullanıcıları İçin): Eğer ChatGPT API'sini kullanıyorsanız ve bu hatayı alıyorsanız, gönderdiğiniz metnin formatını kontrol edin. Bazı durumlarda, metin formatındaki sorunlar bu hataya yol açabilir. Metni Markdown formatına dönüştürmek gibi çözümler işe yarayabilir.
Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın: Nadiren de olsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmak da bağlantı sorunlarını çözebilir.
OPENAI’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
OpenAI’nin durum sayfasında yapılan açıklamada, saat 12.56 itibarıyla bazı kullanıcıların yüksek hata oranları ve gecikmeler yaşadığı doğrulandı. Sorunun kaynağının tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca, aynı saatlerde Sora adlı başka bir hizmette de benzer sorunlar yaşandığı ve inceleme başlatıldığı duyuruldu.
KULLANICILARIN ŞİKAYETLERİ ARTIYOR
Servis kesintilerini anlık olarak takip eden Downdetector uygulamasına gelen geri bildirimler, ChatGPT’de erişim sorunlarının geniş çapta hissedildiğini ortaya koydu. Ancak OpenAI, henüz sorunun kesin nedeni ve çözümü hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmadı.
ChatGPT düzeldi mi?
Şirketten yapılan kısa açıklamada yalnızca “sorunun araştırılmakta olduğu” ifade edildi. Hizmetin ne zaman tamamen normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.