Maymun çiçeği, beklenmedik bir şekilde birçok ülkede görüldü ve kısa sürede yayıldı. Maymun çiçeği, Genellikle enfekte hayvanlarla temas, enfekte kişilerin lezyonları veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf bezlerinde şişme, yorgunluk, döküntü gibi belirtiler görülür. Peki maymun çiçeği aşısı var mı? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu?
Maymun çiçeği, maymun çiçeği virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Adından da anlaşılacağı gibi, ilk olarak maymunlarda tespit edilmiş olsa da, insanlar da bu hastalığa yakalanabilir. Peki çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan etti. Koronavirüs pandemisinin geride kaldığı günlerde yeni bir salgın ihtimali endişeye sebep oldu. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Peki, çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünde etkili oluyor mu? İşte, o detaylar.
ÇİÇEK AŞISI MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN KORUR MU?
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
Çiçek aşısı (smallpox vaccine), maymun çiçeği (monkeypox) hastalığına karşı belirli bir koruma sağlayabilir, ancak tam olarak bu amaçla geliştirilmemiştir.
Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle aynı virüs ailesine (ortopoksvirüsler) ait olduğundan, çiçek aşısı maymun çiçeğine karşı da çapraz koruma sağlayabileceği öne sürülüyor. Araştırmalar, çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı yaklaşık %85 oranında etkili olabileceğini ifade ediyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son yaptığı açıklamada Türkiye'de herhangi bir vaka bulunmadığını duyurdu. Memişoğlu, maymun çiçeğinin, çiçek hastalığıyla aynı soydan gelen bir virüs olduğunu ve tedavilerinin birbirine benzediğini belirtti.
Bakan Memişoğlu, çiçek aşısının M çiçeğinin yeni varyantlarına karşı ne kadar koruyucu olduğu noktasında bilim insanlarının çalıştığını ifade etti.
Memişoğlu, bilim insanlarının, çiçek aşısı olanların bu hastalıktan yüzde 85 korunduğu yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatarak, "1980'e kadar ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan hemen hemen yok. Yine de her türlü önlemi alıyoruz. Hastalık nedir, nasıl dolaşıyor, nasıl davranacağız, bunların hepsini bilim kurulumuzun rehberinde yayınladık. Bu rehbere web sayfamızından ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.