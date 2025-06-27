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Çiftçi desteği yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? 2025 yılı destek ödemeleri ne kadar oldu?

Çiftçi desteği yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? 2025 yılı destek ödemeleri ne kadar oldu?

10:5027/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. 2025 yılı için çiftçilere toplamda 5 milyar 519 milyon 93 bin lira tutarında destek verileceği duyuruldu. Destek ödemeleri bugün itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Destekleme ödemesine ilişkin açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptı. Yumaklı, paylaşımında “Tarımda sürdürülebilir üretim için destek bizden, bereket üreticimizden. Ödemeler hayırlı, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

2025 ÇİFTÇİ DESTEKLERİ NE KADAR OLDU?

Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 yılına ait tarımsal desteklerin kalem kalem dağılımı şöyle:

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 2 milyar 793 milyon 897 bin 962 TL

Çay Budama Tazminatı: 1 milyar 871 milyon 525 bin 909 TL

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği: 287 milyon 84 bin 146 TL

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 191 milyon 245 bin 600 TL

İyi Tarım Uygulamaları Desteği: 121 milyon 699 bin 821 TL

Organik Tarım Desteği: 97 milyon 823 bin 333 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 69 milyon 791 bin 813 TL

Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği: 41 milyon 886 bin 500 TL

Mazot ve Gübre Desteği: 28 milyon 351 bin 610 TL

Patates Siğili Desteği: 11 milyon 544 bin 702 TL

Organik Arıcılık Desteği: 3 milyon 113 bin 400 TL

Toprak Analizi Desteği: 1 milyon 128 bin 204 TL


ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvime göre çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor. Ödemeler bugün (27 Haziran 2025) itibarıyla peyderpey hesaplara geçmeye başladı.


ÇİFTÇİLERE NEDEN BU DESTEK VERİLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu desteklerle tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini hedefliyor. Aynı zamanda çiftçinin maliyet yükünü hafifletmeyi, iklim değişikliği ve doğal risklere karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.


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