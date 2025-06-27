Çiftçi desteği yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? 2025 yılı destek ödemeleri ne kadar oldu?

2025 ÇİFTÇİ DESTEKLERİ NE KADAR OLDU?

Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 yılına ait tarımsal desteklerin kalem kalem dağılımı şöyle:

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 2 milyar 793 milyon 897 bin 962 TL

Çay Budama Tazminatı: 1 milyar 871 milyon 525 bin 909 TL

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği: 287 milyon 84 bin 146 TL

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 191 milyon 245 bin 600 TL

İyi Tarım Uygulamaları Desteği: 121 milyon 699 bin 821 TL

Organik Tarım Desteği: 97 milyon 823 bin 333 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 69 milyon 791 bin 813 TL

Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği: 41 milyon 886 bin 500 TL

Mazot ve Gübre Desteği: 28 milyon 351 bin 610 TL

Patates Siğili Desteği: 11 milyon 544 bin 702 TL

Organik Arıcılık Desteği: 3 milyon 113 bin 400 TL

Toprak Analizi Desteği: 1 milyon 128 bin 204 TL



