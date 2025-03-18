Güllaç tarifi her Ramazan sevilerek yapılan hafif ve yapımı basit güzel tatlılardan biri. Bu Ramazan özellikle sosyal medyada klasik güllaç yerine çikolatalı güllaç trend oldu. Klasik güllaçtan sıkılanların tercih edebileceği çikolatalı güllaç tarifi yapımı oldukça basit. İşte çikolatalı güllaç malzemeleri ve yapılışının püf noktaları.
Ramazan ayında, iftar sofralarınızı tatlandıracak eşsiz bir lezzet: Çikolatalı güllaç tarifi! Hem geleneksel hem de modern dokunuşlarla harmanlanmış bu tatlı, misafirlerinize unutulmaz bir tat deneyimi sunacak. İşte çikolatalı güllaçın yapılışı...
Malzemeler
7 - 8 adet güllaç yaprağı
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilin
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
100 gram sütlü çikolata
Yarım su bardağı krema
Yarım çay bardağı su
Nasıl Yapılır?
Sütü bir tencereye alın, üzerine toz şeker, kakao ve vanilini ekleyin. Orta ateşte karıştırarak şekerin ve kakaonun iyice çözünmesini sağlayın. Süt kaynamadan altını kapatın ve soğuması için bir kenara alın.
Derin bir tepsiye suyu dökün. Güllaç yapraklarını birer birer bu suya batırarak ıslatın ve ıslatılmış yaprakları tepsiye serin. Ardından soğuyan süt karışımını üzerine dökün ve güllaç yapraklarının iyice sütle ıslanmasını sağlayın.
Küçük bir tencereye kremayı alıp ısıtın, kaynamadan hemen önce içine sütlü çikolatayı ekleyin ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Çikolatalı karışımı ıslatılmış güllaç yapraklarının üzerine dökün.
Süsleme Zamanı
Çikolatalı güllaç katmanlarının üzerine dövülmüş cevizleri serpiştirebilirsiniz. Aynı işlemi tüm güllaç yaprakları için tekrarlayın.
En güzel güllaç soğumuş güllaçtır
Çikolatalı güllaç karışımını bir gece buzdolabında soğutun, böylece tatlar birbirine iyice geçer. Ertesi gün dilimleyip soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.