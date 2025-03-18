Nasıl Yapılır?

Sütü bir tencereye alın, üzerine toz şeker, kakao ve vanilini ekleyin. Orta ateşte karıştırarak şekerin ve kakaonun iyice çözünmesini sağlayın. Süt kaynamadan altını kapatın ve soğuması için bir kenara alın.

Derin bir tepsiye suyu dökün. Güllaç yapraklarını birer birer bu suya batırarak ıslatın ve ıslatılmış yaprakları tepsiye serin. Ardından soğuyan süt karışımını üzerine dökün ve güllaç yapraklarının iyice sütle ıslanmasını sağlayın.

Küçük bir tencereye kremayı alıp ısıtın, kaynamadan hemen önce içine sütlü çikolatayı ekleyin ve çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Çikolatalı karışımı ıslatılmış güllaç yapraklarının üzerine dökün.



