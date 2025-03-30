Çocuğu olana her ay 5.000 TL yardım yapılacak! Beklenen açıklama geldi: İşte, şartlar ve koşullar

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen yeni sosyal destek programına bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, doğum yardımı kapsamında çocuk başına aylık 5 bin TL nakdi destek sağlanacak. Destek ödemeleri, anne veya babanın hesabına yatırılacak ve toplam 60 ay boyunca devam edecek. Başvuru şartları ve detaylı koşulların kısa süre içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Programın kimleri kapsayacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağıyla ilgili resmi duyurular yakından takip ediliyor.

1 /6 Genç nüfus oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen 5 bin TL doğum yardımı desteği için önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ailelere 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Doğum yardımı desteğinden yararlanmak için başvuru şartları ve koşulların detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Başvuruların nasıl alınacağı, kimlerin faydalanabileceği ve ödeme takvimiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.

2 /6 5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI NASIL YAPILACAK? Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1/1/2025 tarihi ve sonrasında doğan canlı çocuklar için doğum yardımı yapılacak.

3 /6 Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

4 /6 Tutarları artırmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak. Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak.

5 /6 DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEMEYECEK ÖDEMELER ARASINDA YER ALACAK Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemeyecek. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek..