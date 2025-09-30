Adalet Bakanlığı, toplamda 3 bin 500 personel alımı için süreç başlattı. Başvuru kapsamında; infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli gibi farklı kadrolarda alım yapılacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek alımlar, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, CTE İKM sonuçları ne zaman ilan edilecek?
Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı 3 bin 500 sözleşmeli personel alımı 3.172 infaz koruma memuru, 1500 zabıt katibi, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı, 24 hizmetli gibi pozisyonlar için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı.
Adalet Bakanlığı CTE personel alım sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı için sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmadı ve önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. CTE İKM sonuçları için sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri cte.adalet.gov.tr üzerinden bireysel olarak paylaşılacak; geçmiş süreçlere göre başvuru sonrası 1-2 ay içinde sonuçlar e-Devlet, adalet.gov.tr, pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr sitelerinden sorgulanmıştı.
Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.