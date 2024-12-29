MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, DEM Parti'nin görüşme talebini yeniden gündeme getirmesi sonrası ise, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" demişti.