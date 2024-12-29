DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder dün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti, Öcalan ile yapılan görüşmede nelerin konuşulduğuna ilişkin, bugün kamuoyuna açıklama yapılacağı duyrulmuştu. Peki DEM Parti’nin Abdullah Öcalan açıklaması ne zaman yapılacak saat belli oldu mu?
DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı'da, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti. DEM Parti, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılacağını duyurdu. Peki DEM heyeti İmralı görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yaptı mı?
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in Abdullah Öcalan görüşmesi içeriği açıklandı mı?
Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den bir açıklama yapılarak görüşmenin içeriğinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı bildirildi. DEM Parti'den yapılan çıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz yarın (bugün) basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'silah bırakma ve örgütü lağvetme' çağrısı yapmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli, DEM Parti'nin görüşme talebini yeniden gündeme getirmesi sonrası ise, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" demişti.
DEM Parti teröristbaşı Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.