DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder dün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. DEM Parti, Öcalan ile yapılan görüşmede nelerin konuşulduğuna ilişkin, bugün kamuoyuna açıklama yapılacağı duyrulmuştu. DEM Parti'den beklenen açıklama geldi. Peki Abdullah Öcalana silah bırakın çağrısı yaptı mı? İşte DEM Parti’nin Abdullah Öcalan açıklaması son dakika haberi.
DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı'da, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti. DEM Parti, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılacağını duyurdu. Peki DEM heyeti İmralı görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yaptı mı?
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in Abdullah Öcalan görüşmesi içeriği açıklandı mı?
Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den bir açıklama yapılarak görüşmenin içeriğinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı bildirildi. DEM Parti'den yapılan çıklamada, "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz yarın (bugün) basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadeleri kullanılmıştı. DEM Parti'den ilk açıklama geldi.
DEM Parti dün gerçekleştirilen ve bugün yapılması beklenen açıklamayı paylaştı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İmralı’da Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.
Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:
- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.
- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.
- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.
- Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.
- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.
- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.
- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'silah bırakma ve örgütü lağvetme' çağrısı yapmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Öcalan' çağrısı ile ilgili "22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli, DEM Parti'nin görüşme talebini yeniden gündeme getirmesi sonrası ise, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" demişti.
DEM Parti teröristbaşı Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.