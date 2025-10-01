Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 1 Ekim 2025 son depremler listesi

“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” soruları, özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşayanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 1 Ekim 2025 güncel deprem verileri, son depremlere dair bilgileri anlık olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürerken, uzmanlar bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremler listesine ulaşmak ve anlık bilgileri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını kullanabilir.

1 /4 Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 1 Ekim son depremler.

2 /4 SON DAKİKA SON DEPREMLER 1 EKİM 2025

2025-10-01 14:42:10 37.96528 38.07583 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 2025-10-01 14:40:43 39.23472 28.93333 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-10-01 14:37:09 40.17528 32.89417 7.0 ML 1.4 Çubuk (Ankara) 2025-10-01 14:34:38 39.18694 28.24 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 14:32:59 39.25167 28.9475 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2025-10-01 14:25:42 39.22583 28.99889 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya) 2025-10-01 14:23:31 39.28778 28.93556 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-10-01 14:21:21 38.19472 38.6225 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 2025-10-01 14:19:58 39.19083 29.01917 12.51 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-10-01 14:01:12 39.23694 28.15194 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 14:00:46 39.23778 28.14083 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 13:51:38 39.24389 28.95083 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-10-01 13:47:25 38.37222 37.43389 7.06 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-10-01 13:46:37 38.37306 37.44833 7.18 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-10-01 13:45:00 39.29778 28.93722 15.69 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-10-01 13:43:30 39.20222 28.1575 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 13:39:28 41.74917 27.43444 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırklareli) 2025-10-01 13:38:55 39.08111 38.63389 6.95 ML 1.3 Arapgir (Malatya) 2025-10-01 13:37:38 39.10278 28.20556 7.66 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 13:36:37 42.77444 27.65806 6.9 ML 1.7 Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) - [83.74 km] Kofçaz (Kırklareli) 2025-10-01 13:34:27 39.18778 28.06194 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 13:30:54 39.50306 28.18722 7.0 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir) 2025-10-01 13:21:00 38.30389 38.28917 7.04 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 2025-10-01 13:20:06 39.24639 28.90778 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-10-01 13:19:29 39.24806 29.02 13.89 ML 0.8 Simav (Kütahya) 2025-10-01 13:02:07 39.31944 28.97083 6.61 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-10-01 12:59:16 39.15806 28.99306 8.73 ML 0.7 Simav (Kütahya) 2025-10-01 12:57:01 39.21917 28.16861 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 12:51:08 39.23806 29.005 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2025-10-01 12:49:40 37.40361 37.14472 11.29 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2025-10-01 12:49:28 39.22972 28.1425 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-10-01 12:43:13 39.22806 29.01833 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya) 2025-10-01 12:42:52 36.93611 27.7975 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.52 km] Milas (Muğla) 2025-10-01 12:42:39 39.23278 29.02111 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya) 2025-10-01 12:39:53 36.95278 27.81472 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.52 km] Milas (Muğla) 2025-10-01 12:38:47 39.22139 29.01972 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-10-01 12:37:35 36.91528 27.8175 6.95 ML 2.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.68 km] Milas (Muğla) 2025-10-01 12:36:52 39.24333 29.01167 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)

3 /4 AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem meydana gelmedi.

3.0 Büyüklüğünün altındaki tüm depremleri anlık olarak aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.