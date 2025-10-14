Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 14 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10:4214/10/2025, Salı
Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar vatandaşların gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, son günlerde Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Kütahya başta olmak üzere birçok ilde art arda depremler kaydedildi. Özellikle Marmara Bölgesi’nde hissedilen sarsıntılar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Deprem bölgelerinde yaşayanlar tedirginlik yaşarken, 14 Ekim 2025 tarihli son depremler listesi merakla takip ediliyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler vatandaşların gündeminde. Son olarak Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevresinde hissedilen sarsıntılar, özellikle İstanbul’da yaşayanlarda endişe yarattı. “Bugün deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, 14 Ekim 2025 tarihli güncel deprem verileri paylaşıldı.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 14 EKİM SALI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre son olarak Kütahya'da deprem meydana geldi. Saat 08:21'de meydana gelen YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) merkezli deprem 1.2 şiddetinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 14 EKİM SALI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

