DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar vatandaşların gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, son günlerde Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Kütahya başta olmak üzere birçok ilde art arda depremler kaydedildi. Özellikle Marmara Bölgesi’nde hissedilen sarsıntılar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Deprem bölgelerinde yaşayanlar tedirginlik yaşarken, 17 Kasım 2025 tarihli son depremler listesi merakla takip ediliyor.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre son olarak Kütahya'da deprem meydana geldi. Saat 08:21'de meydana gelen YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) merkezli deprem 1.2 şiddetinde gerçekleşti.