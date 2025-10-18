Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 18 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 18 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

11:0818/10/2025, Cumartesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin son depremler listesini güncelledi. Günün erken saatlerinden itibaren özellikle Ege Denizi ve Balıkesir merkezli sarsıntılar dikkat çekti. “Az önce deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularının yanıtı, AFAD ve Kandilli verilerinde yer aldı. İşte 18 Ekim 2025 tarihli son depremler listesi ve bölgesel sarsıntılara dair detaylar.

Son günlerde yurdun birçok bölgesinde hissedilen sarsıntıların ardından gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son dakika deprem verilerine çevrildi. Ege Denizi açıklarında ve Balıkesir’de meydana gelen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, “Az önce deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte 18 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler listesi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

