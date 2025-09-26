DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 26 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde. Ege Denizi başta olmak üzere farklı bölgelerde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı verilere çevrildi. “İstanbul’da deprem mi oldu, Ankara’da sarsıntı hissedildi mi, Balıkesir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça araştırılırken, 26 Eylül Cuma gününe ait son depremler listesi merak konusu oldu.