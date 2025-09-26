Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 26 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

15:1426/09/2025, Cuma
Ege’de meydana gelen sarsıntıların ardından Türkiye genelinde deprem araştırmaları hız kazandı. Özellikle İstanbul, Bursa, Erzurum ve Balıkesir’de hissedilen hareketlilik sonrası vatandaşlar “26 Eylül Cuma deprem mi oldu, nerede gerçekleşti, kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı son veriler, günün deprem listesini ortaya koyuyor.

Son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde. Ege Denizi başta olmak üzere farklı bölgelerde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı verilere çevrildi. “İstanbul’da deprem mi oldu, Ankara’da sarsıntı hissedildi mi, Balıkesir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça araştırılırken, 26 Eylül Cuma gününe ait son depremler listesi merak konusu oldu.

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 26 EYLÜL CUMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre son olarak Balıkesir'de deprem meydana geldi. Deprem saat 07:50'de PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) mevkiinde 1.7 şiddetinde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 26 EYLÜL CUMA

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#deprem
#AFAD
#kandilli
