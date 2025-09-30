Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 30 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

16:1430/09/2025, Salı
Son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi üzerinden güncel verilere ulaşıyor. İşte 30 Eylül 2025 tarihli son depremler tablosu…

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinden anlık olarak duyuruluyor. Vatandaşlar ise bulundukları ilde ya da çevresinde deprem olup olmadığını bu listelerden kontrol edebiliyor. İşte 30 Eylül 2025 son dakika depremleri…

SON DEPREMLER 30 EYLÜL 2025

Saat 12.59'da Malatya Battalgazi'de 3.1 büyüklüğünde;

Saat 12.52'de Kütahya Simav'da 3.6 büyüklüğünde;

Saat 12.03'te Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde;

Saat 07.55'te Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD son ölçümlere göre saat 07.09'da Kütahya Simav'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.

ANLIK DEPREMLER...

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler ise son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#deprem
#AFAD
#kandilli
