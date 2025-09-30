DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 30 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinden anlık olarak duyuruluyor. Vatandaşlar ise bulundukları ilde ya da çevresinde deprem olup olmadığını bu listelerden kontrol edebiliyor. İşte 30 Eylül 2025 son dakika depremleri…