Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Kütahya Simav'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Eylül 2025
Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 29 Eylül 2025 son depremler listesi.
AFAD en son depremler listesi
AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
2025-09-29 15:08:23 39.23667 28.93778 12.01 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-29 15:06:30 38.44889 26.40194 7.81 ML 2.1 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [09.83 km] Çeşme (İzmir)
2025-09-29 14:50:16 38.80528 39.05806 7.0 ML 1.9 Merkez (Elazığ)
2025-09-29 14:48:25 38.79111 39.07556 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2025-09-29 14:47:21 39.86694 28.76667 6.97 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2025-09-29 14:42:47 39.23361 28.93917 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:35:14 39.23417 29.00806 7.18 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:34:49 39.22194 29.01889 10.07 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:34:08 39.21778 29.00667 11.59 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:33:33 39.22889 29.00222 6.83 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:27:41 39.21 29.01639 12.03 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:18:50 39.23722 29.00361 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:12:32 39.24417 29.01556 8.78 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-29 14:02:57 39.18722 28.96806 10.36 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-09-29 13:51:45 38.14139 26.57972 8.89 ML 1.6 Urla (İzmir)
2025-09-29 13:45:44 39.21444 28.2025 7.11 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-29 13:41:20 39.18333 28.2175 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-29 13:40:01 39.22417 28.95028 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-09-29 13:37:56 39.22667 28.95194 9.33 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-29 13:34:23 39.23056 29.00111 7.08 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-09-29 13:31:50 39.22806 28.15917 6.29 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-29 13:20:23 39.22528 29.02833 9.08 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-09-29 13:11:03 39.37417 29.28333 6.1 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2025-09-29 13:04:11 39.19444 28.19 13.62 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-29 13:00:26 39.22167 28.98389 6.95 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-09-29 12:57:00 39.09361 28.24 11.83 ML 2.5 Gördes (Manisa)
2025-09-29 12:49:45 39.25639 28.94583 13.4 ML 1.4 Simav (Kütahya)