Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin kırılma maçlarından olan derbi öncesinde taraftarlar stada gitmeye başladı. Maç saatine dakikalar kala heyecan da artıyor. İki ezeli rakip 3 puan için sahaya çıkarken yeni transferlerin de sahada olması bekleniyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. 63 puanla lider durumda olan Galatasaray Rams Park'ta en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
GALATASARAY (GS) FENERBAHÇE (FB) DERBİSİ SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 25. hafta derbi mücadelesine sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'da Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE, PUAN FARKINI 3'E İNDİRMENİN PEŞİNDE
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacağı maçı kazanarak puan farkını 3'e indirmek istiyor.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçta dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. 57 puanı bulunan Fenerbahçe, 63 puanı bulunan rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmek istiyor.
FENERBAHÇE DEPLASMANDAKİ SON 9 GALATASARAY MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULARDAN SEVİNDİRİCİ HABER
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de derbi karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Bu isimler derbi maçta kadroda bulunacak. Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde derbinin maç kadrosunda olmayacak.
8 İSİM İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEBİLİR
Fenerbahçe'de 8 futbolcu şans bulması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.
Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Anderson Talisca ve Milan Skriniar şans bulmaları halinde Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisine çıkacaklar.
MOURINHO SİSTEMİ BOZMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemdeki ideal ilk 11'inden vazgeçmeyecek. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic'in ise yedek kulübesinde olması bekleniyor.
Portekizli teknik adamın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 şu şekilde:
''İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri''