FENERBAHÇE DEPLASMANDAKİ SON 9 GALATASARAY MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU





Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de derbi karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Bu isimler derbi maçta kadroda bulunacak. Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde derbinin maç kadrosunda olmayacak.







