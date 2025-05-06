GÜMÜŞ İÇİN UMUT VAR MI?

Gümüş şu anda ons başına 32,4 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık %12'lik bir artış kaydetti. Goldman Sachs, her ne kadar gümüşün altının performansının gerisinde kalmasını beklese de, altına olan güçlü talebin gümüş fiyatlarını da yukarı çekebileceğini kabul ediyor.







