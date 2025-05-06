Yatırım dünyasının dikkatle izlediği Goldman Sachs, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili yeni bir analiz yayımladı. Peki, Goldman Sachs bankasına göre altın mı daha çok gelir getirir yoksa gümüş mü?
Yatırım dünyasının dikkatle izlediği Goldman Sachs, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili yeni bir analiz yayımladı. Banka, altının gümüşten daha iyi getiri sağlayacağını öngörüyor. Bu görüşe gerekçe olarak ise merkez bankalarının artan altın talebi, güneş enerjisi arz fazlası, ve küresel ekonomik belirsizlikler gösterildi.
ALTIN-GÜMÜŞ ORANI NE DİYOR? FARK DAHA DA AÇILACAK MI?
Bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın-gümüş oranı, geçen yıl 84,7 seviyesindeyken bugünlerde 102 civarında. Bu yükseliş, altının gümüşe kıyasla daha hızlı değer kazandığını gösteriyor. Goldman Sachs’a göre bu oran yapısal olarak artmaya devam edecek.
GÜMÜŞ NEDEN GERİDE KALIYOR?
Banka, gümüşün altına kıyasla daha yavaş bir yükseliş trendinde olduğunu savunuyor. Özellikle Çin’deki güneş enerjisi üretimindeki arz fazlası ve yüksek resesyon riski, gümüş fiyatlarını baskılayan temel faktörler arasında. Goldman Sachs, bu nedenlerle gümüşün, altının yakaladığı ralliyi takip etmesini beklemiyor.
ALTIN YATIRIMCISI NE BEKLEMELİ? FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?
2024 yılında şimdiye dek %26’nın üzerinde değer kazanan altın, Nisan ayında 3.500 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyat tahminini 3.700 dolar olarak korudu. Banka ayrıca 2026 ortasında altının 4.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
GÜMÜŞ İÇİN UMUT VAR MI?
Gümüş şu anda ons başına 32,4 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık %12'lik bir artış kaydetti. Goldman Sachs, her ne kadar gümüşün altının performansının gerisinde kalmasını beklese de, altına olan güçlü talebin gümüş fiyatlarını da yukarı çekebileceğini kabul ediyor.