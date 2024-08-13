KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

YKS yerleştirme verilerine göre kadınlar erkek adaylara oranla daha yüksek bir temsil oranı gösterdi. Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519 oldu. Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886 bin 885 kadın aday ve 783 bin 320 erkek aday yer aldı. 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylar arasında bu sayı 444 bin 799 olarak gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55’ini oluştururken, erkek adaylar yüzde 45’lik bir paya sahip oldu.



