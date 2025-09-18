DGS ek tercih var mı, olacak mı? DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. Lisans programlarına yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme sürecini bekliyor. ÖSYM, ek tercih kılavuzunu yayımlayarak adaylara yol gösterecek.
DGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı, ancak bazı adaylar istedikleri lisans programlarına yerleşemedi. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı? Boş kontenjanlara yerleştirme için ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? ÖSYM’nin açıklayacağı ek yerleştirme kılavuzu, bu soruların yanıtı olacak.
DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihi henüz belli değil. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından DGS Ek Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.