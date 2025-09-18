DGS ek tercih var mı, olacak mı? DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

DGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı, ancak bazı adaylar istedikleri lisans programlarına yerleşemedi. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı? Boş kontenjanlara yerleştirme için ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? ÖSYM’nin açıklayacağı ek yerleştirme kılavuzu, bu soruların yanıtı olacak.