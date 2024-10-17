2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu...

2024 DGS ek tercih takvimi adaylar tarafından merak konusu. DGS ek tercih tarihleri ve DGS ek tercihler başladı mı sorularına yanıt arayanlar, ÖSYM’nin açıklamalarını yakından takip ediyor. 2024 DGS ek tercih kılavuzu da bu süreçte adaylara yol gösteriyor. Adaylar, ek tercihler için belirlenen tarihleri ve kılavuzda yer alan bilgileri dikkatle inceleyerek tercih işlemlerini gerçekleştirebilirler. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercihleri hakkında son gelişmeler...

1 /6 2024 DGS ek tercihleri başlama tarihi ve DGS ek tercih kılavuzu gibi detaylar, üniversitelerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından merak konusu. Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takvimi konusunda adaylar büyük heyecan içinde süreci takip ediyor. Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti.

2 /6 ÖSYM tarafından 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili güncel bilgiler...

3 /6 Dikey geçiş ek tercihler başladı mı? DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercihleri başlamadı. Ancak geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül'de açıklanmış ve üniversite kayıtları 14-20 Eylül arasında yapılmıştı.

4 /6 Kayıtların tamamlanmasının ardından ise ek tercih süreci ise 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı.

5 /6 2024 yılı DGS ek tercih döneminin 9 Ekim'de tamamlanan kayıt sürecinden sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde DGS ek tercih tarihleri ve dikey geçiş ek tercih kılavuzuna ilişkin detaylar burada yer alacaktır.