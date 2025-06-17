Kimler DGS'ye Girebilir?

DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans

programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj

dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf

öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği

kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek

yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek

sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş

yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar.

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön

lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.