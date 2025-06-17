Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 saat 10:15'te uygulanacak. Sınava katılım sağlayan adayların gözü kulağı ÖSYM’den gelecek açıklamada. Peki, sınav için geri sayım sürerken DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2025 DGS hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte DGS sınav takvimine ilişkin detaylar.
DGS, açılımı Dikey Geçiş Sınavı olan, meslek yüksekokulları (MYO) ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans (4 yıllık) programlarına geçiş yapmalarını sağlayan bir sınavdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl düzenlenir.
21 Mayıs’ta başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 2 Haziran itibarıyla sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylara ise 13 Haziran’da geç başvuru hakkı tanındı. DGS sınava girecek adaylar, sınav tarihi ile sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2025 DGS hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte DGS’ye dair en çok merak edilen detaylar...
DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 saat 10:15'te uygulanacak.
DGS SINAVA GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
DGS sınava giriş yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyuru olduğunda haberimizde yer verilecektir.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
DGS'nin Amacı Nedir?
DGS'nin temel amacı, iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlamış başarılı öğrencilere, alanlarıyla ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam etme fırsatı sunmaktır. Bu sayede öğrenciler, eğitim hayatlarını uzatarak daha donanımlı hale gelebilir ve kariyerlerinde daha ileri seviyelere ulaşabilirler.
Kimler DGS'ye Girebilir?
DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans
programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj
dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf
öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği
kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.
Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek
yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek
sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş
yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar.
Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön
lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.
DGS’de soruların içeriği ve dağılımı nedir?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır.
Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme
(muhakeme) becerilerinin amaçlamaktadır.
DGS’de Puan hesaplaması nasıldır, kaç net ile istediğim bölüme
girebilirim?
Adayların testlerden almış oldukları puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel
standart puanlar ve ağırlıklı önlisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak
adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanmaktadır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ağırlıklı
Önlisans Başarı Puanlarının (AÖBP) ağırlıklarını belirleyen katsayılar aşağıda yer
almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanır ve
bulunacak toplam,adayın ilgili DGS puanını oluşturur.