30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşmişti. Bu nedenle, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranı olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...
2024 DGS sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arınıyor. Binlerce aday, dört gözle beklediği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruları yakından takip etmektedir. ÖSYM 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adayların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. DGS sonuçları açıklandı mı sorusuna kesin bir yanıt vermek için ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmek gerekmektedir. Peki DGS sonuçları bugün açıklanır mı? İşte DGS 2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar dört gözle DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül itibarıyla açıklanması bekleniyor.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2024-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) PUAN HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
İşte 2023 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar