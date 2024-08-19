DGS tercih takvimi merakla takip ediliyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS tercihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü düzenlenmişti. Adaylar sonuçların ardından tercih sürecine girecek. Sınav ardından adaylar sonuçları için bekleyişe geçti ancak tarih bilgisi paylaşılmadı. 2024 DGS sonuçlarının duyurulması ile tercih işlemleri gerçekleşecek. Peki, 2024 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih kılavuzu ve takvimine dair detaylar...
2024 DGS tercihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) sonuçları yakın zaman sonra ilan edilecek. Henüz sonuçlar açıklanmamışken bir yandan da tercihler merak ediliyor.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih tarihleri açıklanmadı. 2024 DGS tercihleri için de tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercihleri 29 Eylül'den itibaren alınmaya başlamıştı.
DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kılavuz yayımlanacak. DGS tercih kılavuzu kapsamında tarihler de belli olacak.
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü düzenlenmişti. Sınava dair sonuç bilgisi henüz paylaşılmadı ve tarih detayı da takvimde yer almadı. Sonuçların bu hafta açıklanması beklenenler arasında.
Adaylar, sonuçlar açıklandığında sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır.
Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.
2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.
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