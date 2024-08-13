DGS tercihleri de gündemde. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav için yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki, ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte, nereden ve nasıl yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM 2024 DGS tercih kılavuzu indirme linki...
Bilindiği üzere 2024 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla DGS tercih tarihleri belli oluyor. Bu noktada 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS tercihleri DGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile yapılacak. Peki, 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?
DGS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlandı.
PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Yerleştirme işlemi, adayların 2024-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir
EK YERLEŞTİRME YAPILACAK
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
DGS SONUÇ TARİHİ 2024
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.