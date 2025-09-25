DGS TERCİH TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMALARI: DGS ek tercihler ne zaman, yerleştirme kılavuzu erişime açıldı mı?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.