Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DGS TERCİH TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMALARI: DGS ek tercihler ne zaman, yerleştirme kılavuzu erişime açıldı mı?

DGS TERCİH TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMALARI: DGS ek tercihler ne zaman, yerleştirme kılavuzu erişime açıldı mı?

09:3525/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için geri sayım başladı. İlk yerleştirmelerde programlara giremeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla boş kontenjan ve taban puanları öğrenebilecek. Peki, 2025 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yerleştirme takvimine çevrildi. Adaylar, boş kontenjanların yer alacağı ÖSYM ek tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, DGS ek yerleştirme işlemleri başladı mı, ek tercih tarihi belli oldu mu?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül'de açıkladı. 103.076 adayın tercih yaptığı süreçte 56.634 kişi programa yerleşti. Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi ikinci şans olacak. Kılavuz henüz yayımlanmadı ancak önceki yıllarda ek tercihler genellikle sonuçlardan 10-15 gün sonra başlayıp 4-5 gün sürüyor.

2025 DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI

Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.

Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. 

#dgs
#Dgs Tercih
#Dgs Tercih Tarihleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ Bursa su kesintisi listesi 25-26 Eylül: Bursa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’da sular ne zaman gelecek? İşte tam liste