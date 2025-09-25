DGS TERCİH TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMALARI: DGS ek tercihler ne zaman, yerleştirme kılavuzu erişime açıldı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için geri sayım başladı. İlk yerleştirmelerde programlara giremeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla boş kontenjan ve taban puanları öğrenebilecek. Peki, 2025 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?
DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yerleştirme takvimine çevrildi. Adaylar, boş kontenjanların yer alacağı ÖSYM ek tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, DGS ek yerleştirme işlemleri başladı mı, ek tercih tarihi belli oldu mu?
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül'de açıkladı. 103.076 adayın tercih yaptığı süreçte 56.634 kişi programa yerleşti. Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi ikinci şans olacak. Kılavuz henüz yayımlanmadı ancak önceki yıllarda ek tercihler genellikle sonuçlardan 10-15 gün sonra başlayıp 4-5 gün sürüyor.
2025 DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI
Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.
Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.