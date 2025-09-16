DGS'de ikinci tercih dönemi: DGS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar ile taban puanlar açıklandı mı?

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili adayların en çok merak ettiği sorulardan biri olan ek tercih takvimi için henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak, ek yerleştirme sürecinin başlaması için ilk aşamanın tamamlanması bekleniyor.

DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri, ek tercih sürecinin başlangıcını doğrudan etkiliyor. Kayıtlar, ilgili üniversiteler tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirken, fiziki kayıtlar ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.

DGS ek tercih takviminin, kayıt işlemlerinin tamamlanacağı 17 Eylül'den sonra başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, ek tercih duyurusunun kısa süre içinde yapılması ve YKS ek tercihleriyle aynı döneme denk gelmesi de ihtimaller arasında. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.







