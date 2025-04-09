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DGUY giriş yerleri belli oldu! 2025 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

DGUY giriş yerleri belli oldu! 2025 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman?

14:429/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, 2025-DGUY sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilecek. DGUY sınavı ne zaman? DGUY sınav yerleri nasıl öğrenilir? DGUY sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı...

2025-DGUY Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2025-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Peki, 2025-DGUY sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.

DGUY SINAVI NE ZAMAN?

2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, 19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.

DGUY GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.





19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.


GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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