DHBT sınav süresi 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek sınav öncesi adayların gündeminde. ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) öncesi adayların 2024 DHBT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar araştırması hız kazandı. Adaylara, 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Peki 2024 DHBT sınav süresi: ÖSYM DHBT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?
DHBT Sınavı 2024 merak edilenlerin başında sınav saatleri geliyor. Bilindiği üzere, 2024 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı, adayların diyanet bünyesinde kamu görev alabilmek için katıldığı önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2024 KPSS DHBT sınavı 22 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Ortaöğretim KPSS sınavına 142 bin 4827 aday başvuruda bulundu. Peki KPSS DHBT sınav süresi: 2024 DHBT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?
DHBT 2024 sınavı saat kaçta başlayacak 2024
2024 KPSS DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başlayacak. 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
DHBT sınavı kaç dakika sürecek, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı saat kaçta bitecek 2024?
2024/KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı 22 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 40 sorudan oluşacak olan KPSS DHBT sınavı saat 11.15’te bitecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2024 DHBT ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Eylül'de gerçekleşecek Ortaöğretim 2024-KPSS DHBT sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 16 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ulaşabilecek.
2024-KPSS DHBT'ye kaç kişi katılacak?
Açıklamada sınava ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavda toplam 17 bin 684 kişinin, sınav güvenliğinin sağlanması için de 1821 emniyet personelinin görev yapacağını belirtti.
Sınava katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden Ersoy, 2024-KPSS DHBT'ye 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın ilisans düzeyinde katılacağını ve bu adayların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün erkek olduğunu bildirdi.
Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu haktan 541 adayın yararlandığını, ayrıca başvuru yapan 249 engelli adayın mağduriyet yaşamaması için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti.
Ersoy, "Bu yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere tüm alanlarda uygulama gerçekleştirdik. 2024-KPSS DHBT ile KPSS sürecini tamamlamış olacağız.
Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu süreci tamamlayacağız. Katkılarından dolayı tüm görevlilere teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.