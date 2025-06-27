Dicle Üniversitesi 91 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve başvuru detayları

BAŞVURU SÜRECİ VE YÖNTEMİ

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün boyunca alınacaktır. Son başvuru tarihi 25 Haziran - 9 Temmuz 2025 arasında olup, başvurular saat 23:59’a kadar kabul edilir. Başvurular sadece E-Devlet Kapısı üzerinden “Dicle Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresince adaylar başvurularını güncelleyebilir ancak yanlış ya da eksik belge yüklemek, farklı mezuniyetle başvuru yapmak gibi durumlarda tüm sorumluluk adaylara aittir.



