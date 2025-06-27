Dicle Üniversitesi 91 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve başvuru detayları

Dicle Üniversitesi, 91 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 25 Haziran 2025 itibarıyla almaya başladı. Başvurular devam ederken, adaylar hangi meslek gruplarına alım yapılacağı ve başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımına kimler başvurabilir, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…
Dicle Üniversitesi’nin 91 sözleşmeli personel alımı için başvuruları devam ediyor. 25 Haziran’da başlayan başvuru süreciyle ilgili adayların merak ettiği; başvuru koşulları ve alım yapılacak pozisyonlar oldu. Peki, Dicle Üniversitesi 91 kişilik sözleşmeli personel alımına başvuru nasıl gerçekleştirilir ve hangi şartlar aranır?
ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Hemşire
Sağlık Teknikeri
Ebe
Fizyoterapist
Şoför
Destek Personeli
Hasta Bakıcısı
Güvenlik Görevlisi
GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlara uygun olmak.
2. Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak.
3. 2024 KPSS sınavlarından; lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93, ortaöğretim mezunları P94 puan türlerinden birine girmiş olmak.
4. Sosyal Güvenlik Kurumlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5. 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinde belirtilen sözleşmeli personel çalışma koşullarına uymak.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf ya da tecilli olmak).
7. Nöbet ve vardiya sistemine uygun çalışabilecek durumda olmak.
8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak ve sözleşmesi tek taraflı feshedilmemiş olmak.
9. Sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumun bulunmadığını resmi sağlık raporu ile belgelendirmek (atama aşamasında istenecektir).
10. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmez.
11. Destek personeli ve KG05 pozisyonlarına başvuracak adayların ortaöğretim mezunu olması ve aktif olarak herhangi bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görmüyor olması gerekmektedir.
12. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi (E-Devlet üzerinden otomatik çekilecektir, gelmediği takdirde beyan edilebilir).
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ön ve arka yüzü görünen özel güvenlik kimlik kartı.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için hekim onaylı boy ve kilo belgeleri.
Şoför adayları için geçerli sürücü belgesi.
BAŞVURU SÜRECİ VE YÖNTEMİ
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün boyunca alınacaktır. Son başvuru tarihi 25 Haziran - 9 Temmuz 2025 arasında olup, başvurular saat 23:59’a kadar kabul edilir. Başvurular sadece E-Devlet Kapısı üzerinden “Dicle Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresince adaylar başvurularını güncelleyebilir ancak yanlış ya da eksik belge yüklemek, farklı mezuniyetle başvuru yapmak gibi durumlarda tüm sorumluluk adaylara aittir.