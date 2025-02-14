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Discord açıldı mı, giriş yapılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan Discord erişim engeli ile ilgili açıklama

Discord açıldı mı, giriş yapılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan Discord erişim engeli ile ilgili açıklama

09:2214/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz yıl Ekim ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen iletişim platformu Discord, bir kez daha gündemde! Uygunsuz içerikler tespit edildiği gerekçesi ile Türkiye'de erişimi engellenen platformun yeniden erişime açıldığı iddiası, kullanıcıların dikkatini çekti. 9 Ekim tarihinden bu yana kapalı olan Discord'un açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, "Discord açıldı mı? Discord erişim engeli kalktı mı?" İşte Discord erişim engelinde son durum...

ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord’a, Türkiye’de 2024 yılı Ekim ayında mahkeme kararıyla getirilen erişim engeli kaldırıldığı iddiası, X başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.

DISCORD AÇILDI MI?


Discord’un Türkiye’de erişime açıldığı iddia edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Discord’da erişim engeli devam ediyor.

Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.




BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD ERİŞİM ENGELİ SON DURUM AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtladı. Uraloğlu şunları söyledi:

Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.



Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak.

ERİŞİM ENGELİ HAKKINDA


Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Discord platformuna erişim engeli getirildi.


Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, erişim engelinin hukuki bir süreç doğrultusunda uygulandığını ve platformların tekrar erişime açılmasının da benzer şekilde hukuki işlemlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.



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Discord açıldı mı, giriş yapılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan Discord erişim engeli ile ilgili açıklama