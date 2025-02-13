Discord uygulaması suç teşkil eden pek çok olaya yer verilmesi nedeniyle 9 Ekim 2024'te erişime kapatılmıştı. Bugün ise Discord'un erişime açıldığı ile ilgili gelişmeler sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un erişime açılabileceğini söylemişti. Peki BTK tarafından Discord erişim engeli kaldırıldı mı? Giriş yapılabiliyor mu?
Discord platformunda erişim engeli kaldırıldığı gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcılar sosyal medyada bazı illerden platforma erişim sağlandığı paylaşılırken, bazı bölgelerde ise erişimin olmadığı bilgileri yer alıyor.
DİSCORD ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI MI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet adresi olan btk.gov.tr'den Discord erişim kontrolü yapıldığında ise yasaklı durumda olduğu görülüyor.
BAKAN URALOĞLU NE DEMİŞTİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, şu an bir görüşme trafiğinin olduğunu ve doğru yere gelinmesi durumunda Roblox ve Discord'un tekrar açılabileceğini belirtmişti.
Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"(Discord ve Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.