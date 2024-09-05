b) Yazılı sınavın Türkçe Kompozisyon dışındaki bölümleri, başvuru yapılan kategoriye göre yukarıdaki tabloda sınavın yapılacağı belirtilen dillerde düzenlenecektir.

c) Yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS’de veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarında elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:

- İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın tüm bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaydıyla her bir bölümden en az 60 puan alınmış olması gerekmektedir.