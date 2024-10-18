Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni bir personel alımı dönemi başladı. Diyanet personel alımı için başvuru tarihleri, Başkanlık duyurusu sonrası merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı açıktan 20 personel alımı yapacak. Diyanet alımı başvurusu 21 Ekim’de başlayacak. Diyanet alımları branş ve kontenjan dağılımı ile başvuru alımına ilişkin şartlar da netleşti. İşte diyanet alımı başvuru detayları.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), en az lise mezunu adaylar için yeni bir kamu personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, Diyanet alımları branş ve kontenjan dağılımı nedir? İşte detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 21.10.2024 - 04.11.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığı ile yapılacaktır. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Öğrenim bilgileri elektroni ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumdaki adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. 2024 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Mühendis ve şehir ve bölge plancısı ünvanında başvuruda bulunacaklar için üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak, Adaylar ilan edilen kontenjan gruplarından sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
Diyanet personel alımı nasıl yapılacak sözlü sınav olacak mı?
Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı branş ve kontenjan dağılımı
Diyanet personel alımı sınav konuları ve puan durumu
a) Mesleki bilgi düzeyi (60 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
Diyanet personel alımı sözlü sınavı başarı puanı kaç?
Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.