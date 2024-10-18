3. Mühendis ve şehir ve bölge plancısı ünvanında başvuruda bulunacaklar için üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak, Adaylar ilan edilen kontenjan gruplarından sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.