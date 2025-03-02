Çocuk bakım desteği ne kadar?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verdiklerini belirten Işıkhan, “Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir” diye konuştu.