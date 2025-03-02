Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum yapan kadınlara verilen izinler ile babalık izni konusunda yeni çalışma yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan “Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalara başladık.” dedi. İşte detaylar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum oranlarının artırılması ve bu konuda alınacak diğer tedbirlerin belirleneceği Nüfus Politikaları Kurulunda, açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, doğum izinlerinin artırılmasının gündeme alındığını söyledi.
Doğum izinleri artacak mı?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, doğum yapan kadınlara verilen izinler ile babalık izni konusunda yeni çalışma yapıldığını belirten Bakan Işıkhan “Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalara başladık.
Doğum izni sürelerini en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz çünkü aile iş-hayat dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikalar önemli” dedi.
Babalara doğum izni kaç gün?
Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uzun süredir bu ayrımın kaldırılması yönünde talepler iletiliyordu.
Çocuk bakım desteği ne kadar?
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verdiklerini belirten Işıkhan, “Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında, doğum izinleri ve çalışan ebeveynlere yönelik desteklerin gündemde olduğunu belirtmişti.
Cevdet Yılmaz, açıklamalarında çalışan ebeveynlere yönelik birçok düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.
Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma modelleri gibi konuların kurul gündeminde olduğunu söylemişti. Yılmaz, “Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş hizmetleri ile çocuk bakımını yaygınlaştıracağız.” demişti.