Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum yardımı tutarını artırma kararı aldıklarını duyurdu. Erdoğan, "İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.” dedi. Peki 2025 yılı doğum parası ne kadar oldu? İkinci çocuk için her ay ne kadar çocuk parası verilecek? Üçüncü ve sonraki çocuklar çocuk yardımı kaç TL? Peki doğum yardımı nasıl, nereden alınır, şartlar neler? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan çocuk yardımının artırılacağını ifade etti. İşte 2025 yılı doğum yardımı detayları.
Çocuk yardımı ne kadar oldu? İlk çocuk, ikinci ve üçüncü çocuk için ne kadar doğum yardımı yapılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz.
Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin her ay annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” cümlelerine yer verdi.
Erdoğan'ın açıklaması ardından T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Çocuk yardımlarıyla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 2. çocuk için her ay 1.500 TL, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5.000 TL çocuk yardımını devreye alıyoruz." denildi.
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
Doğum yardımından kimler faydalanabilir?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.
Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.