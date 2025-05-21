DOĞUM YARDIMI HESABA YATMA TARİHLERİ: Doğum Destek Ödemesi ayın kaçında verilecek, ne kadar? 5 bin TL yardım...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın doğum yardımı destek ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, gözler ödeme tarihine çevrildi. Nisan ayında başvuru süreci başlayan yeni doğum destek paketi kapsamında, ilk kez başvuruda bulunan ailelere yönelik önemli katkılar sağlanacak. Bakan Göktaş, en fazla başvurunun İstanbul’dan geldiğini belirtirken; Ankara ve Şanlıurfa'nın da başvuru yoğunluğu yüksek iller arasında yer aldığını vurguladı. İlk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL ve üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin TL destek verilmesi planlanan uygulamada, ödemelerin Mayıs ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. İşte, 2025 Doğum Yardımı ödemelerine dair detaylar ve süreç takvimi…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda başlattığı yeni doğum yardımı programı, binlerce ailenin gündeminde yer almaya devam ediyor. 8 Nisan itibarıyla başlayan başvurular sonrası ödeme sürecine ilişkin beklenti artarken, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin Mayıs ayı içinde yapılacağını duyurdu. Açıklamalara göre; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü çocuk içinse aylık 5 bin TL destek verilecek. Başvurular e-Devlet ve sosyal hizmet merkezleri üzerinden alınırken, vatandaşlar şimdi “Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte doğum desteği sürecine dair güncel gelişmeler…
DOĞUM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Göktaş açıklamasında, " Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü’nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.
5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Doğum desteklerine başvurular 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak.
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025’ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.
DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekecek. İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.
Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılacak.
ÖDEMELERDE KRİTER YOK
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Göktaş şunları söyledi:
1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.
Ödemeler herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak.