DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ: 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak, ne kadar, ayın kaçında verilecek?

2025 yılı doğum yardımı ödemeleri, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren doğum yardımı ödemeleri, annelere büyük bir kolaylık sağlayacak. Mayıs ayında yapılacak ödemelere göre, ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme yapılacak. İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin TL desteği verilecek. Yaklaşık 170 bin başvurunun yapıldığı doğum yardımı ödemeleri, annelerin hesaplarına yatırılacak ve 5 yaşına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ödemeler, muhtaçlık şartı aranmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden yapılacak. Peki, doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? 5 bin TL doğum yardımı için hangi tarihlerde ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar ve başvuru süreci.