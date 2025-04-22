DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ: 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak, ne kadar, ayın kaçında verilecek?

2025 yılı doğum yardımı ödemeleri, merakla beklenen ve başvurusu yapılan yardımlar arasında yer alıyor. Bakan Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan çocuklar için duyurduğu yardımların detaylarını CNN Türk’te açıkladı. Başvuruların alınmaya devam ettiği programda, ilk çocuğa 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1.500 TL ve üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL destek ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Bu yardımlar, anneye verilecek olup, çocuk beş yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde hesabına yatırılacak. Ödemeler, muhtaçlık şartı aranmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, E-Devlet ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer kanallar üzerinden yapılabilecek. Peki, 5 bin TL doğum yardımı ne zaman hesaplara yatacak? Başvuru şartları neler? İşte 2025 yılı için doğum yardımı ödemelerinin detayları ve başvuru süreci.
2025 yılı doğum yardımı ödemeleri, e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren doğum yardımı ödemeleri, annelere büyük bir kolaylık sağlayacak. Mayıs ayında yapılacak ödemelere göre, ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme yapılacak. İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk için ise aylık 5 bin TL desteği verilecek. Yaklaşık 170 bin başvurunun yapıldığı doğum yardımı ödemeleri, annelerin hesaplarına yatırılacak ve 5 yaşına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ödemeler, muhtaçlık şartı aranmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden yapılacak. Peki, doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? 5 bin TL doğum yardımı için hangi tarihlerde ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar ve başvuru süreci.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk’te katıldığı programda doğum yardımı için tarih verdi. Aile Yılı “doğum destek sistemi” kapsamında 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlatan Göktaş, ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağını söyledi.
Göktaş, “Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız." dedi.
Ödeme tarihi ve günleri netleştiği zaman yeni gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Doğum yardımı yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak.
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025’ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.
DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekecek. İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.
Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılacak.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk 30 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda, doğumun gerçekleştiği aya dönük ödeme yapılamayacak. Ancak ilk 30 gün içinde yapılan başvurularda geriye dönük destek alınabilecek.