DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ SON DAKİKA: 5 BİN TL doğum yardımı ne zaman yatacak, kimler alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılı çocuk doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, e-Devlet üzerinden 8 Nisan itibarıyla başlayan başvuru sürecine şimdiye kadar yaklaşık 170 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Yeni doğum yapan annelere yönelik 5 bin TL’lik destek ödemesi için hazırlıklar tamamlandı. Bakan Göktaş, ilk ödemelerin Mayıs ayı içinde yapılacağını belirtti. Bu kapsamda hak sahiplerinin hesaplarına doğrudan yatırılacak destek, başvuru sırasına göre peyderpey ödenecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Göktaş, doğum yardımı ödemelerine ilişkin merak edilen takvimi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, ilk 5 bin TL doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayı itibarıyla annelerin hesaplarına yatırılacak. e-Devlet üzerinden 8 Nisan'da başlayan başvuru sürecine şu ana dek yaklaşık 170 bin kişi başvuruda bulundu.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, "Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.
Bakan Göktaş, 3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getirerek, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan." bilgisini verdi.