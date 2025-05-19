DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılına özel başlattığı “Aile Yılı” projeleri kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı ödemelerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk çocuğa 5 bin TL nakdi destek öngören uygulamaya başvurular e-Devlet üzerinden devam ederken, gözler şimdi ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Yeni doğan bebek sahibi ailelere maddi destek sağlamayı amaçlayan bu ödeme ile ilgili detaylar, hem başvuru sahipleri hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak, Mayıs ayında hesaplara yatacak mı? İşte son gelişmeler...

1 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 2025 doğum yardımı ödemelerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. “Aile Yılı” ilan edilen bu özel yılda, ilk kez uygulanmaya başlayan yeni ödeme düzenlemesi, çocuk sahibi olan ailelere maddi destek sağlıyor. 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan başvuruların ardından gözler, ödemelerin hesaplara geçeceği tarihe çevrildi. Özellikle ilk çocuk için 5 bin TL’lik tek seferlik destek ödemesinin ne zaman yatırılacağı, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlıktan yapılacak resmi açıklama büyük merak konusu.

2 /5 DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? “Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

3 /5 Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 19-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4 /5 2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR? 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir: İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​ İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır. ​ Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​