BAKAN ŞİMŞEK VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün açıklamasında ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de istifa edeceği iddialarına yönelik "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.



