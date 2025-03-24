Altın, dolar ve euro, 2025 yılı itibarıyla yatırımcıların dikkatle izlediği en önemli değerli varlıklar arasında yer alıyor. 24 Mart 2025 güncel döviz kuruna göre bugün Dolar/TL 38 TL ile haftaya giriş yaparken, Euro/TL ise 41.15 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 3600 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftalarda sabah kurlarda yükselişler yaşanmıştı. 24 Mart Pazartesi günü dolar, euro ve altın güne nasıl başladı? Dolar, euro kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte güncel rakamlar...
DOLAR NE KADAR?
Bugün Dolar/TL paritesi TSİ 07:20 itibarıyla 38 TL ile haftaya giriş yaptı.
EURO NE KADAR?
Euro/TL 41.15 TL'den işlem görüyor.
ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,35'lik yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 3694 TL'den işlem görüyor.
BAKAN ŞİMŞEK VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN MESAJLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün açıklamasında ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır" ifadesini kullanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de istifa edeceği iddialarına yönelik "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.