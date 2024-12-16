Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 515 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi.noter kurasıyla 263, sınav yöntemiyle 252 sürekli DSİ işçi alımı için kura çekilişi bugün yapılacak. Peki, 2024 DSİ 515 işçi alımı kura çekimi saat kaçta, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
DSİ 515 işçi alımı kura sonuçları, adayların merakla beklediği bir gelişme. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan bu büyük çaplı alım için gerçekleştirilen kura çekimi, binlerce kişinin hayatını şekillendirecek. sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla; ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak. DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta yapıldı, kura sonuçları nasıl öğrenilir gibi soruların cevapları haberimizde. DSİ işçi kura sonuçlarına dair en güncel bilgilere ve adım adım sorgulama yöntemlerine ulaşmak için içeriğimizi takip edin. İşte 2024 DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 Yılı İşçi Alımı Başvuru Sahipleri Noter Kura Çekimi Duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da başlayacak ve DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (İzmir Karayolu Üzeri 5. Km. Kuyulu Mah. Efeler/AYDIN) kampüsünde yer alan konferans salonunda Noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda gerçekleştirilecek.
DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Noter kurası Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak da yayınlanacak.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 20 Aralık 2024 tarihinde https://bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacak.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
''Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Daimi İşçi kadrolarına alım yapılmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından çıkılan ilan neticesinde oluşan ve ilgili kurum tarafından Kurumumuza bildirilen listeler üzerinden yukarıda anılan yönetmelik hükümleri gereği her bir pozisyon için asil ve yedek adayların belirlenebilmesi için 16.12.2024 tarihinde saat 10:30'da DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (İzmir Karayolu Üzeri 5. Km. Kuyulu Mah. Efeler/AYDIN) kampüsünde yer alan konferans salonunda Noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup ayrıca noter kurası Bölge Müdürlüğümüz sosyal medya hesabı (https://www.facebook.com/DSI.21.Bolge.Mudurlugu) üzerinden canlı olarak da yayınlanacaktır.
Noter yetkilileri tarafından yapılacak kura işlemi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri 20.12.2024 tarihinde yine https://bolge21.dsi.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarına göre alım yapılacak olan Dozer Operatörü ile Ekskavatör Operatörü kadro unvanları ile ilgili kura çekimi İŞKUR tarafından bildirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık iş sayımızın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadarda yedek aday olarak belirlenecektir.
İnşaat Sürveyanı (Muğla İli), Aşçı Yardımcısı, Topoğraf, İnşaat Sürveyanı (Aydın İli), Elektrik Elektronik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı pozisyon unvanları ile ilgili kura çekimi İŞKUR tarafından bildirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri arasından açık iş sayımız kadar asil ve açık iş sayımızın 4 katı kadarda yedek aday olarak belirlenecek olup kurada ismi çıkan adaylar, başvurdukları pozisyon ile ilgili iş ilanımızda belirtilen talep şartlarını taşımak koşulu ile herhangi bir sınava tabi tutulmayacaklardır.
Kura çekimi sonucunda Kurumumuz web sayfasında ilan edilen listede asil aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin, başvurdukları pozisyon ile ilgili talep şartlarımızı taşıdığını dair ispatlayıcı belgeleri duyurulacak tarih aralığında ibraz etmeleri istenecektir.
Asil adaylardan kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyenlerin tespiti halinde yerine kurada her bir kadro/pozisyon için ayrı olarak belirlenen yedek aday listesinde bulunan adaylardan sıralı olarak aynı şekilde duyuru ile söz konusu belgeleri ibraz/teslim etmeleri istenecektir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup kura sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.''