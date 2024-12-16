Kura çekimi sonucunda Kurumumuz web sayfasında ilan edilen listede asil aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin, başvurdukları pozisyon ile ilgili talep şartlarımızı taşıdığını dair ispatlayıcı belgeleri duyurulacak tarih aralığında ibraz etmeleri istenecektir.

Asil adaylardan kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyenlerin tespiti halinde yerine kurada her bir kadro/pozisyon için ayrı olarak belirlenen yedek aday listesinde bulunan adaylardan sıralı olarak aynı şekilde duyuru ile söz konusu belgeleri ibraz/teslim etmeleri istenecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup kura sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.''