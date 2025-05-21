Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran, ilk günü ise 6 Haziran'da idrak edilecek. Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Ödemelerin bayramdan önce hak sahiplerinin hesabına geçmesi bekleniyor. Peki dul yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alan Kurban Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacak? İşte detaylar.
Dul ve yetim aylığı alanlara ödenen bayram ikramiyeleri, emeklilerle birlikte her dini bayram öncesinde hesaplara yatırılır. Bu ödemelerin amacı, bayram dönemlerinde maddi bir destek sağlamakta. Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri, ilgili bayramdan yaklaşık bir hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulur. Ödemeler genellikle tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılır. Peki dul ve yetim bayram ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiye tutarları 4 bin TL olarak açıklanmıştı. Peki dul ve yetim maaşı alan bayramda ne kadar ikramiye alacak? Dul yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar.
DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİSİ NE ZAMAN YATACAK?
Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Ödemelerin bayramdan önceki haftaya kadar hak sahiplerinin hesabına geçmesi bekleniyor. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran, ilk günü ise 6 Haziran'da idrak edilecek. Geçen bayram ödeme takvimi dikkate alındığında, ikramiyelerin 2 Haziran'a kadar yatmaası tahmin ediliyor.
DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi miktarı, vefat eden sigortalının dosya başına belirlenen ikramiye tutarının, hak sahiplerinin hisse oranlarına göre ödenmesiyle belirlenir.
Dul ve yetim maaşı alanlar geçen bayramda hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi almıştı. Bu Kurban Bayramı'nda da aynı durum söz konusu olacak.
Buna göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödeniyor. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanıyor.
Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira,
Dul maaşı olarak yüzde 50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira,
Ölüm aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira yatırılacak.