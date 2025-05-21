Dul ve yetim aylığı alanlara ödenen bayram ikramiyeleri, emeklilerle birlikte her dini bayram öncesinde hesaplara yatırılır. Bu ödemelerin amacı, bayram dönemlerinde maddi bir destek sağlamakta. Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri, ilgili bayramdan yaklaşık bir hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulur. Ödemeler genellikle tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde yapılır. Peki dul ve yetim bayram ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?