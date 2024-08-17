Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler açıklandı: Türkiye listede var mı? İşte merak edilen 11 ülke...

Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan ülkeler açıklandı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak kaydedildi. Bu rakamlarla birlikte Türkiye pek çok dev ülkeyi geride bırakmış oldu. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...