Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler açıklandı: Türkiye listede var mı? İşte merak edilen 11 ülke...

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı en son verilere göre, altın rezervlerine sahip ülkeler sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Bu sıralama, ülkelerin ekonomik güçleri ve rezerv politikaları hakkında önemli ipuçları verir. İşte en çok altın rezervine sahip ülkelerin güncel listesi ve Türkiye'nin altın rezervleriyle ilgili merak edilenler
Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan ülkeler açıklandı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak kaydedildi. Bu rakamlarla birlikte Türkiye pek çok dev ülkeyi geride bırakmış oldu. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...
ABD: 8.133,5 ton
Almanya: 3.358,5 ton
İtalya: 2.451,8 ton
Fransa: 2.436,3 ton
Rusya: 2.298,5 ton
Çin: 1.948,3 ton
İsviçre: 1.040,0 ton
Japonya: 846,0 ton
Hindistan: 760,4 ton
Hollanda: 612,5 ton
Türkiye: 431,1 ton