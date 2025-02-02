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Türkiye altın devleri arasında: İşte 2024'ün en zengin 10 ülkesi!

Türkiye altın devleri arasında: İşte 2024'ün en zengin 10 ülkesi!

17:432/02/2025, Pazar
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<p>Altın Zenginleri Listesi Güncellendi! Türkiye'nin Rezervi Ne Kadar?</p>
Altın Zenginleri Listesi Güncellendi! Türkiye'nin Rezervi Ne Kadar?

En fazla altına sahip ülkeler açıklandı. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, Türkiye 595,37 tonluk altın rezerviyle dünyada en fazla altın rezervine sahip 10. ülke konumunda. İşte altın zengini ilk 10 ülke.

Altın, küresel ekonomide güvenli bir liman olarak kabul edilir ve ülkelerin rezerv stratejilerinde önemli bir yer tutar. Son yıllarda jeopolitik gerilimler ve ekonomik kayıplar nedeniyle merkez bankaları altın alımlarını artırdı. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ABD 8.133 tonla dünyada en fazla altına sahip ülke konumunda.

Altın zengini ülkeler hangileri?

En Fazla Altın Rezervine Sahip İlk 10 Ülke:

Amerika Birleşik resimleri (ABD): 8.133 ton

Almanya: 3.351 ton

İtalya: 2.541 ton

Fransa: 2.436 ton

Çin: 2.264 ton

İsviçre: 1.039 ton

Hindistan: 853,63 ton

Japonya: 845,97 ton

Hollanda: 612,45 ton

Türkiye: 595,37 ton

Özellikle 2013-2023 yılları arasında Rusya 1.298 ton, Çin 1.181 ton ve Türkiye 424 ton altın alımı yaparak rezervlerini önemli ölçüde artırmışlardır.

#Altın
#Türkiye
#Altın rezervi

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