En fazla altına sahip ülkeler açıklandı. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, Türkiye 595,37 tonluk altın rezerviyle dünyada en fazla altın rezervine sahip 10. ülke konumunda. İşte altın zengini ilk 10 ülke.
Altın, küresel ekonomide güvenli bir liman olarak kabul edilir ve ülkelerin rezerv stratejilerinde önemli bir yer tutar. Son yıllarda jeopolitik gerilimler ve ekonomik kayıplar nedeniyle merkez bankaları altın alımlarını artırdı. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ABD 8.133 tonla dünyada en fazla altına sahip ülke konumunda.
Altın zengini ülkeler hangileri?
En Fazla Altın Rezervine Sahip İlk 10 Ülke:
Amerika Birleşik resimleri (ABD): 8.133 ton
Almanya: 3.351 ton
İtalya: 2.541 ton
Fransa: 2.436 ton
Çin: 2.264 ton
İsviçre: 1.039 ton
Hindistan: 853,63 ton
Japonya: 845,97 ton
Hollanda: 612,45 ton
Türkiye: 595,37 ton
Özellikle 2013-2023 yılları arasında Rusya 1.298 ton, Çin 1.181 ton ve Türkiye 424 ton altın alımı yaparak rezervlerini önemli ölçüde artırmışlardır.