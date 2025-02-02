Altın, küresel ekonomide güvenli bir liman olarak kabul edilir ve ülkelerin rezerv stratejilerinde önemli bir yer tutar. Son yıllarda jeopolitik gerilimler ve ekonomik kayıplar nedeniyle merkez bankaları altın alımlarını artırdı. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ABD 8.133 tonla dünyada en fazla altına sahip ülke konumunda.