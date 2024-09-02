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Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye zirveye yaklaştı! İşte TSK'nın sıralaması...

09:38 - 2/09/2024 Monday
Yeni Şafak

ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, 2024 yılına dair en güçlü askeri güçleri sıralayan yeni bir liste yayımladı. Bu liste, ülkelerin askeri teknolojileri, birim sayıları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla faktörü değerlendirerek hazırlanıyor. 2024 yılı için yapılan bu araştırmada Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakarak üç sıra birden yükseldi. İşte merak edilen o sıralama...

1/ 49

50-FİNLANDİYA

2/ 49

49-Etiyopya

3/ 49

48-DANİMARKA

4/ 49

47-Romanya

5/ 49

46-ÇEKYA

6/ 49

45-Irak

7/ 49

44-KOLOMBİYA

8/ 49

43-İSVİÇRE

9/ 49

42-Malezya

10/ 49

41-NORVEÇ

11/ 49

40-HOLLANDA

12/ 49

39-NİJERYA

13/ 49

38-PORTEKİZ

14/ 49

37-BANGLADEŞ

15/ 49

36-KUZEY KORE

16/ 49

35-MYANMAR

17/ 49

34-FİLİPİNLER

18/ 49

33-Güney Afrika

19/ 49

32-YUNANİSTAN

20/ 49

31-Meksika

21/ 49

30-SİNGAPUR

22/ 49

29-İSVEÇ

23/ 49

28-Arjantin

24/ 49

27-Kanada

25/ 49

26-Cezayir

26/ 49

25-TAYLAND

27/ 49

24-TAYVAN

28/ 49

23-SUUDİ ARABİSTAN

29/ 49

22-VİETNAM

30/ 49

21-POLONYA

31/ 49

20-İSPANYA

32/ 49

19-ALMANYA

33/ 49

18-UKRAYNA

34/ 49

16-AVUSTRALYA

35/ 49

15-MISIR

36/ 49

14-İRAN

37/ 49

13- ENDONEZYA

38/ 49

12-BREZİLYA

39/ 49

11-FRANSA

40/ 49

10-İTALYA

41/ 49

9-PAKİSTAN

42/ 49

8-TÜRKİYE

43/ 49

7-JAPONYA

44/ 49

6-BİRLEŞİK KRALLIK

45/ 49

5-GÜNEY KORE

46/ 49

4-HİNDİSTAN

47/ 49

3-ÇİN

48/ 49

2-RUSYA

49/ 49

1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

#Dünyanın en güçlü orduları
#TSK
#dünyanın en güçlü ordularının listesi
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