Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye zirveye yaklaştı! İşte TSK'nın sıralaması...

ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, 2024 yılına dair en güçlü askeri güçleri sıralayan yeni bir liste yayımladı. Bu liste, ülkelerin askeri teknolojileri, birim sayıları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla faktörü değerlendirerek hazırlanıyor. 2024 yılı için yapılan bu araştırmada Türkiye, birçok ülkeyi geride bırakarak üç sıra birden yükseldi. İşte merak edilen o sıralama...
50-FİNLANDİYA
49-Etiyopya
48-DANİMARKA
47-Romanya
46-ÇEKYA
45-Irak
44-KOLOMBİYA
43-İSVİÇRE
42-Malezya
41-NORVEÇ
40-HOLLANDA
39-NİJERYA
38-PORTEKİZ
37-BANGLADEŞ
36-KUZEY KORE
35-MYANMAR
34-FİLİPİNLER
33-Güney Afrika
32-YUNANİSTAN
31-Meksika
30-SİNGAPUR
29-İSVEÇ
28-Arjantin
27-Kanada
26-Cezayir
25-TAYLAND
24-TAYVAN
23-SUUDİ ARABİSTAN
22-VİETNAM
21-POLONYA
20-İSPANYA
19-ALMANYA
18-UKRAYNA
16-AVUSTRALYA
15-MISIR
14-İRAN
13- ENDONEZYA
12-BREZİLYA
11-FRANSA
10-İTALYA
9-PAKİSTAN
8-TÜRKİYE
7-JAPONYA
6-BİRLEŞİK KRALLIK
5-GÜNEY KORE
4-HİNDİSTAN
3-ÇİN
2-RUSYA
1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ