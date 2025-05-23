Dünyanın en uzun ömürlü otomobilleri: İşte yıllara meydan okuyan efsane modeller

Mini

1959’da Alec Issigonis tarafından tasarlanan Mini, hem yakıt ekonomisi hem de kompakt yapısıyla öne çıktı. 2000 yılına kadar üretimde kalan Mini, The Beatles ve Twiggy gibi dönemin ikonları tarafından kullanıldı. 5.3 milyon adet satılan model, bugün bile otomobil tarihinde özel bir yer tutuyor.



